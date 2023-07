Attack on Titan: spiegazione dell'origine dei giganti e del finale del manga!

Dopo aver scoperto qual è il momento preferito di Isayama nell'Attacco dei Giganti andiamo oggi ad analizzare un altro punto tanto amato quanto discusso: il finale dell'opera, a cui si collega l'origine dei Titani.

Nel capitolo 139 Verso l'albero su quella collina l'opera giunge alla sua conclusione. Nel 138 Mikasa, Armin e Levi si trovano a combattere contro il Titano Originale sotto forma di millepiedi, simile alla creatura che si era attaccata alla spina dorsale di Ymir, il Gigante Fondatore. Dopo essere entrata nella bocca del centipede, Mikasa decapita il corpo umano di Eren, uccidendolo e ponendo fine alla marcia. Dopo questi fatti, cosa succede nel finale e cosa ci vuole dire l'autore?

Facciamo un passo indietro. Ymir in principio è una schiava e mentre fugge dalle truppe di Re Karl Fritz piomba in un albero. Un misterioso millepiedi si attacca alla sua schiena donandole il potere di trasformarsi in un gigante. L'albero non è altro che Yggdrasil, la pianta che sorregge i nove mondi nella mitologia norrena. Questi sono nati dopo che Ymir, il primo Gigante del Ghiaccio (paragonabile a Dio nel cristianesimo), si è sacrificato. Quindi il potere dei giganti dimora in Yggdrasil e la schiava ne entra in possesso involontariamente. Re Fritz, vedendo la metamorfosi della ragazza, deciderà di sposarla per usarla come arma umana contro Marley. Nonostante le vessazioni e la volontà di libertà, lei rimarrà sempre legata da un sincero amore verso il marito per oltre 2000 anni, tenendo in vita i Titani.

Lei aspetta che qualcuno la liberi da queste catene e pensava che quella persona fosse Eren. Invece quest'ultimo ha rivelato che, in realtà, si tratta di Mikasa. Ecco perché Ymir ha sorriso alla fine del capitolo 138, quando la ragazza ha deciso di uccidere Eren. In qualche modo quella scelta ha slegato lei dall'amore per il protagonista e ha liberato simbolicamente anche Ymir da Re Fritz. La morte di Eren e la liberazione di Ymir da parte di Mikasa polverizzano tutti i colossali. La marcia fa parte del piano: pruficare il mondo e farsi odiare da tutti i suoi amici in modo tale che non abbiano pietà di lui. Solo così Mikasa avrebbe potuto ucciderlo senza remore e compiere il suo destino: liberare il mondo dai giganti. Queto viene rivelato ad Armin da Eren in un viaggio onirico. Il "nuovo Fondatore" fa poi dimenticare queste informazioni all'amico, che poi recupera la memoria nel 139 ed è ora grato del sacrficio di Eren. Mikasa, che verrà a conoscenza di tutto, può finalmente accettare in pace ciò che ha fatto e si mostra serena sulla tomba dell'amato, ringraziandolo per la sciarpa che le aveva donato tanti anni prima.

Il capitolo si conclude con un salto temporale di tre anni. Il giorno in cui la marcia è stata fermata è ora chiamato la Battaglia del Cielo e della Terra. Sebbene i Titani se ne siano andati per sempre, gli isolani conitnuano a temere ciò che il resto del mondo potrebbe fare per rappresaglia. Armin si prenderà la gloria per l'uccisione dell'originale e l'onere di fare da paciere con le altre nazioni per liberare Eldia dall'anatema e da possibili guerre in un mondo ora privo di giganti.

Dopo aver conosciuto il finale, vi chiediamo: cosa ne pensate? Isayama ha rivelato chi è il suo personaggio preferito dell'Attacco dei Giganti e giunti alla fine dell'opera fateci sapere chi è il vostro.