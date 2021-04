L'Attacco dei Giganti: la splendida tavola del capitolo 138 a colori grazie ad hexamandle

Il conto alla rovescia è davvero iniziato per L'Attacco dei Giganti che, a breve, raggiungerà finalmente la sua conclusione. Il capitolo 139 uscirà il prossimo 9 aprile su Crunchyroll e appena tre giorni separano i lettori dal finale immaginato da Hajime Isayama per il suo capolavoro che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

In rete sono già trapelati un paio di leak sul capitolo 139 de L'Attacco dei Giganti, tuttavia c'è molta attenzione alla diffusione di informazioni in quanto l'editor e Kodansha stanno facendo molta attenzione ai contenuti diffusi su internet in modo tale da massimizzare l'effetto sorpresa del finale. Dopo 11 anni e 7 mesi di serializzazione costante, tra teorie e ipotesi, l'opera sta infine per chiudere le gesta del Corpo di Ricerca.

Nell'attesa, i fan hanno moltiplicato i loro sforzi per supportare Isayama fino alla fine con innumerevoli manifestazioni di creatività. i ragazzi di Hexamandle hanno colto l'occasione per colorare una delle tavole più emblematiche del capitolo 138, ovvero la scena in cui Mikasa decide di occuparsi personalmente di Eren e chiede l'appoggio del Gigante Colossale di Armin. La tavola in questione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, fornisce così un ulteriore punto di vita sulle sequenzi finali dello scontro con il Fondatore.

E voi, invece, cosa ne pensate della rappresentazione artistica del team di Hexamandle, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Ma a proposito del manga, siete interessati all'autografo di Hajime Isayama?