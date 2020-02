L'Attacco dei Giganti: uno splendido cosplay di Mikasa colpisce i fan

Hajime Isayama ha creato un crudele mondo in cui si sono avvicendati una miriade di personaggi. Tra questi spiccano indubbiamente i tre protagonisti di L'Attacco dei Giganti: Eren Jaeger, Mikasa Ackerman e Armin Arlet. La seconda è anche la protagonista femminile e uno dei personaggi più amati dell'intera opera.

Proprio per questo Mikasa gode di tanti cosplay. La ragazza che cerca di proteggere Eren ad ogni costo durante le avventure di L'Attacco dei Giganti ha preso vita grazie al cosplay di mangoecos che potete vedere in calce. Sulla pagina Instagram della cosplayer, Mikasa veste i panni con cui l'abbiamo vista fino alla stagione 3 di L'Attacco dei Giganti.

L'attrezzatura della Legione Esplorativa occupa gran parte del vestiario del personaggio, con le lame affilate poggiate sulle spalle e il resto del dispositivo di manovra con l'alloggiamento per le lame di riserva sui fianchi. Spicca la sciarpa rossa portata al collo, dono di Eren in uno dei flashback dell'opera, il tutto ripreso in uno scenario in rovina. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema L'Attacco dei Giganti?

L'Attacco dei Giganti è un manga di Hajime Isayama, pubblicato su Bessatsu Shonen Magazine dal 2009 e prossimo alla conclusione. L'opera ha goduto di ben tre stagioni finora, mentre è già stato annunciato L'Attacco dei Giganti 4 che sarà l'ultima.