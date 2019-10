L'Attacco dei Giganti: spoiler del capitolo 122 con prime immagini!

Il mese sembra diventare lunghissimo quando c'è in gioco L'Attacco dei Giganti. Hajime Isayama sta sfornando capitoli sempre più emozionanti e che portano sempre più vicini la storia al finale ormai imminente. Gli ultimi eventi potrebbero davvero aver scandito il tempo rimasto, cosa accadrà nel capitolo 122 di questo mese?

Il capitolo 122 di L'Attacco dei Giganti uscirà tra pochi giorni, ma naturalmente in rete chi riesce a mettere le mani in anticipo su una copia inizia a diffondere pochi ma fondamentali spoiler. In questo caso, arriva la prima immagine che possiamo vedere in calce, con quella che sembra essere Gabi distesa a terra che osserva una scena terrorizzante, con la spina dorsale di un gigante che sembra spuntare fuori dal punto in cui Eren è caduto a terra.

Al suo fianco, pietre che cadono e che sembrano denudare il muro, portando alla luce i giganti colossali che lo abitano. Che Eren sia riuscito in qualche modo a fermare la progenitrice Ymir e usare il suo potere per schiacciare il mondo?

Non solo immagini per L'Attacco dei Giganti 122 però perché arriva anche un riassunto testuale anche se molto ridotto. Il capitolo ci riporta a 2000 anni fa, dove una o alcune persone si chiedono cosa sia un gigante e come abbiano fatto le persone a ottenere questa capacità.

"Cos'è un gigante? Come hanno fatto le persone ad acquisire l'abilità di trasformarsi in giganti? Perché i giganti dividono?" mentre chi ha postato gli spoiler ha scritto questo commento sul capitolo: "... io capisco. Stavolta saranno animate 122 storie... non posso. È crudele. Finalmente ho potuto provare simpatia per Eren. Non c'è altro che disperazione nell'ultima pagina. Comunque, Eren potrebbe aver avuto solo questo modo".

L'Attacco dei Giganti 122 sarà pubblicato su Bessatsu Shonen Magazine il 9 ottobre.