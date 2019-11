L'Attacco dei Giganti: spoiler e immagini dall'emozionante capitolo 123

Manca poco all'uscita ufficiale di L'Attacco dei Giganti capitolo 123. Il volume 12 di Bessatsu Shonen Magazine, rivista Kodansha mensile dove viene pubblicato il manga di Hajime Isayama, sarà presente nelle fumetterie nipponiche dal 9 novembre, a cui faranno seguito anche le pubblicazioni del capitolo inglese su Crunchyroll.

Tuttavia, alcuni leakers hanno già avuto la possibilità di mettere le mani sulla rivista in questione e hanno divulgato in rete alcune pagine caricate in miniatura. In calce possiamo quindi vedere alcuni frammenti di L'Attacco dei Giganti capitolo 123 in un mese che ci farà spaziare di nuovo tra passato e futuro.

Stavolta il passato è più prossimo, essendo ambientato durante il timeskip di 2 anni avvenuto col capitolo 91. Mentre Eren sta per diventare il re del mondo nel presente, vediamo una scena passata con Mikasa e Levi, con quest'ultimo che si lamenta. La ragazza invece viene coinvolta da Eren in un discorso con solo loro due dove Mikasa arrossisce.

Nel presente, emerge da terra il maestoso e glorioso gigante, con tutti che possono finalmente udire, nel crocevia dei sentieri, il vero obiettivo di Eren. Il ragazzo ha lo stesso scopo che aveva nei primi capitoli di L'Attacco dei Giganti, l'unica cosa che è cambiata è il modo in cui ha deciso di raggiungere quello scopo.

In una comunicazione al popolo eldiano, che avviene tramite il sangue di Ymir, Eren comunica a tutti che il suo obiettivo è proteggere le vite degli abitanti della sua isola, Paradiso. Tutte le mura sono cadute, centinaia di giganti schiacceranno tutto ciò che si trova al di fuori dell'isola, espellendo le altre vite da questo mondo. Come si concluderà la storia di Hajime Isayama?