L'Attacco dei Giganti spopola nella classifica dei migliori personaggi del mese

In una classifica recentemente stilata da Animedia, L'Attacco dei Giganti si dimostra la serie con i personaggi più amati del momento. Stiamo parlando, in particolare, di Levi ed Erwin, posizionatisi rispettivamente al primo ed al settimo posto. Osserviamo più attentamente la graduatoria.

L'ambita classifica che ci mostra i personaggi più amati dagli appassionati è dunque il riflesso della spasmodica attesa che i numerosi fan dell'opera di Hajime Isayama stavano provando, soprattutto a causa dell'inquietante teaser con cui si era conclusa la Parte Prima della Terza Stagione. Vediamo inoltre come, con una sorpresa piuttosto relativa, Eren Jeager non sia il personaggio più amato dagli spettatori. Il protagonista de L'Attacco dei Giganti si ferma solamente al ventisettesimo posto.

Analizzando le altre serie più popolari, impossibile non notare Detective Conan all'ottava posizione. Ottimo anche il risultato raggiunto da Sword Art Online, che inserisce nella top 2 personaggi: Asuna Yuuki (quattordicesima posizione) e Kazuto Kirigaya (Kirito, quindicesima posizione). Possiamo notare inoltre Shōto Todoroki (My Hero Academia) al tredicesimo posto. Innumerevoli altri personaggi sono raffigurati nell'immagine della classifica, che lasciamo in calce.

Ricordiamo ai lettori che, recentemente, proprio i due personaggi più amati de L'Attacco dei Giganti hanno ricevuto splendide illustrazioni da parte di Satoshi Kadowaki. Il direttore dell'animazione della Seconda e della Terza Stagione ha così raffigurato la fiera determinazione di Erwin e l'impassibile espressione di Levi.

Questa classifica è in linea con le vostre aspettative o vi immaginavate dei volti differenti? Fatecelo sapere nei commenti!