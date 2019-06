L'Attacco dei Giganti: lo staff si dice emozionato per l'uscita del nuovo episodio

L'Attacco dei Giganti è una delle serie meglio votate di tutti i tempi. L'anime, dopo essersi fermato per una breve pausa intermedia, ha ripreso la sua corsa ad aprile con l'episodio 13 e si prepara ora alle ultime battute della terza stagione.

Nell'ultimo episodio, il cinquantasettesimo totale, abbiamo avuto un focus mirato verso il padre di Eren: Grisha Jaeger. La puntata è stata accolta in maniera estremamente positiva dal pubblico e ha finalmente risposto ad alcune delle domande più frequenti poste dalla fanbase negli ultimi anni, specie riguardo la nascita dei giganti.

L'amore verso la serie deriva soprattutto dall'incredibile qualità dell'adattamento: non solo l'anime de l'Attacco dei Giganti è sempre riuscito a rimanere fedele al manga, ma ha spesso superato le aspettative dei fan grazie alle animazioni minuziosamente curata dai ragazzi di WIT Studio.

In vista del prossimo episodio, particolarmente caro allo staff dietro l'anime, è stata recentemente diffusa un'immagine che potete trovare in calce, raffigurante lo stesso studio sorridente e soddisfatto per via del lavoro compiuto.

L'episodio numero 58 sarà intitolato Shingeki no Kyojin (Il gigante d'attacco nella versione italiana) e sarà disponibile su VVVid dalle ore 18:00 di lunedì 24 giugno. Vi ricordiamo inoltre che secondo le informazioni in nostro possesso la quarta stagione de L'Attacco dei Giganti si farà, e che questa volta non dovrebbe passare troppo tempo tra la fine della corrente stagione e l'inizio della nuova.