L'attacco dei Giganti stagione 3: la parte 2 svetta già sulla classifica di MyAnimeList

Che L'attacco dei Giganti fosse un fenomeno mondiale è risaputo, ma sembra che l'arrivo della seconda parte della terza stagione dell'anime abbia dato un'ulteriore spinta verso l'alto al gradimento della serie. L'episodio 50 della serie, andato in onda domenica scorsa, si è già conquistato un posto molto speciale nelle classifiche di MyAnimeList.

L'episodio 13 di L'attacco dei Giganti stagione 3 ha infatti caricato tutti gli utilizzatori di MyAnimeList, ottenendo il primo posto momentaneo nella classifica dei migliori anime in onda in questo momento. Il voto è fisso a 9,09, superando gli 8,80 di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo che questa settimana è in pausa. Inoltre, la serie ha già 16.076 membri votanti attivi, nonostante l'unico episodio uscito finora.

Infatti, nella classifica di MyAnimeList, questa seconda parte di stagione viene completamente separata dalla prima e, pertanto, i prossimi dieci episodi non faranno media con la prima parte di L'attacco dei Giganti stagione 3, quasi come se fosse una quarta stagione a tutti gli effetti. La prima parte di L'attacco dei Giganti si è fermata a un voto di 8,47 con 191.745 votanti.

Oltre Jojo, L'attacco dei Giganti stagione 3 ha anche superato altre serie come Dororo, fisso al terzo posto, ONE PIECE e il nuovo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, sceso al quinto posto.