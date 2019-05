L'attacco dei Giganti stagione 3: un animatore condivide uno sketch su un gigante

L'arrivo della seconda parte della terza stagione di L'attacco dei Giganti è un evento che lo staff della serie sta pubblicizzando molto, considerato anche l'hype degli spettatori. Infatti, negli scorsi giorni gli animatori e WIT STUDIO stanno condividendo su Twitter diverse illustrazioni sui vari personaggi della serie animata.

In occasione dell'arrivo del quattordicesimo episodio di L'attacco dei Giganti stagione 3, Kyouhei Tezuka ha mostrato su Twitter una propria versione di Reiner Braun trasformato nel Gigante Corazzato. Il tweet in calce ci mostra uno dei giganti più presenti e importanti della serie, con la mascella spalancata e un occhio che presenta una pupilla.

L'illustrazione di Tezuka è stata preparata dallo staff per l'arrivo del cinquantunesimo episodio di L'attacco dei Giganti intitolato "Le lance fulmine" e che ha introdotto un nuovo scontro tra Eren e Reiner in versione giganti ma anche la nuova arma ideata dalla Legione Esplorativa, le lance fulmine. Il prossimo episodio dell'anime arriverà la prossima settimana con sottotitoli in italiano su VVVVid.

L'attacco dei Giganti è una serie animata suddivisa, al momento, in tre stagioni, e tratta dall'omonimo manga di Hajime Isayama. La prima stagione fu composta da 25 episodi e trasmessa nel 2013, mentre la seconda nel 2017 con 12 episodi. L'attuale stagione è andata inizialmente in onda nel 2018 con 12 episodi, mentre la seconda metà ha iniziato la propria messa in onda ad aprile e consisterà di 10 episodi, che porterà L'attacco dei Giganti stagione 3 ad avere 22 puntate totali.