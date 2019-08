L'attacco dei Giganti stagione 3 e altri anime arrivano su Netflix da oggi

Uno degli anime più popolari di questa stagione primaverile sta per tornare. Come già aveva rivelato alcuni giorni fa, Netflix farà alcune aggiunte al suo catalogo nel mese da oggi, alcune delle quali arriveranno sulla piattaforma già da oggi. Una di queste è il popolarissimo L'attacco dei Giganti stagione 3.

Indubbiamente il titolo più di spessore, L'attacco dei Giganti stagione 3 farà capolino sulla nota piattaforma streaming con tutti gli episodi che ci hanno accompagnato nel 2018 e nel 2019. L'anime prodotto da Production I.G. e animato da WIT Studio ha al momento i primi 12 episodi doppiati, con gli ultimi 10 invece soltanto sottotitolati.

A fare compagnia a L'attacco dei Giganti stagione 3 ci sono altri quattro titoli, sempre in arrivo quest'oggi su Netflix. Il primo è A Certain Magical Index, anime del 2008 tratto dall'omonima light novel di Kazuma Kamachi, che sarà pubblicato con le prime due stagioni. Insieme alla serie principale, faranno il loro debutto anche A Certain Scientific Railgun e A Certain Magical Index: The Movie - The Miracle of Endymion. Il primo è uno spin-off incentrato su Mikoto Mikasa, mentre il secondo è il lungometraggio della serie che fu proiettato in Giappone nel 2013.

Infine, l'ultimo titolo a comparire nel catalogo Netflix è When They Cry, tratta da una visual novel del 2006 che finora non era mai arrivata in Italia. Netflix inserirà sulla piattaforma la prima stagione. Nel corso di agosto faranno la loro comparsa anche altri titoli come Carole & Tuesday.