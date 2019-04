L'Attacco dei Giganti Stagione 3: diffusa l'anteprima dell'episodio 14

Sebbene nella giornata odierna, domenica 28 aprile, sia fissata la data d'uscita del primo episodio della seconda parte della Terza Stagione de L'Attacco dei Giganti (il numero 13), spunta in rete la preview del quattordicesimo episodio, intitolato "Le Lance di Tuono". ‏

Dopo la divulgazione delle informazioni sul tredicesimo episodio, a diffondere il video dell'anteprima del quattordicesimo episodio è ancora una volta l'utente Twitter Attack on Titan Wiki, sempre sul pezzo per quanto riguarda le novità più scottanti riguardanti l'opera di Hajime Isayama.

Nonostante il video postato abbia il doppiaggio giapponese sprovvisto di sottotitoli, agli occhi dello spettatore è piuttosto evidente quanto sta per accadere: viene infatti mostrato l'arrivo del Survey Corps al Distretto di Shiganshina, presso il Wall Maria. La città natale di Eren, la prima a cadere in seguito alla comparsa del Gigante Colossale e del Gigante Corazzato, avrà nuovamente un ruolo cruciale all'interno della trama, in quanto al suo interno si trova la misteriosa cantina, ben custodita da Grisha Yeager. Proprio tra le vie del paese natio avrà luogo un nuovo scontro tra il Gigante di Eren Yeager e quello di Reiner Braun.

Nel mentre l'attesa per il proseguimento della Terza Stagione è finalmente giunta al termine, in una recente intervista Hajime Isayama, il padre dell'opera, ha rinviato la conclusione de L'Attacco dei Giganti, inizialmente prevista dallo stesso autore per il 2019.