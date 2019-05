L'attacco dei Giganti stagione 3: ecco l'anteprima dell'episodio 53

VVVVid ci ha portato solo ieri l'episodio 52 di L'attacco dei Giganti stagione 3, ovvero il terzo episodio dalla ripresa dell'anime dello scorso 28 aprile. La puntata ci ha mostrato Bertholt Hoover e la sua nuova risoluzione da guerriero, capace di salvare prima Reiner e di non tremare di fronte alla pura forza di Mikasa Ackerman.

E come in ogni episodio, sono state presenti anche le anticipazioni del successivo. Il sedicesimo episodio di L'attacco dei Giganti stagione 3 si intitolerà "Partita perfetta" e possiamo vedere il video di anticipazione in calce.

In quei pochi secondi presenti, vediamo i sopravvissuti all'attacco del Gigante Colossale mentre si riorganizzano nel distretto di Shiganshina. Poco fuori le mura, dal lato del Gigante Bestia, Erwin e Levi sembrano parlare in modo grave, probabilmente a causa delle conseguenze dell'esplosione avvenuta poco prima nel distretto. Infine, si vede la cavalcata della legione esplorativa con il comandante Erwin in prima linea.

L'attacco dei Giganti è un manga scritto e disegnato da Hajime Isayama su Bessatsu Shonen Magazine dal 9 settembre 2009. La serie segue la storia dell'umanità, intrappolata tra mura alte 50 metri per potersi difendere da una minaccia dalle origini sconosciute: i giganti. Eren Jaeger è un ragazzo che vive in uno dei distretti esterni di queste mura, quello di Shiganshina. Sogna la libertà e di potersi unire alla Legione Esplorativa per conoscere le origini dei giganti, ma assaggerà il terrore che incutono queste creature quando, per la prima volta in 100 anni, appare un gigante alto più di 50 metri.