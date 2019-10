L'Attacco dei Giganti stagione 3: arriva la parte 2 doppiata in italiano su VVVVid!

La stagione 3 di L'Attacco dei Giganti ci ha deliziato durante la fine del 2018 e metà 2019 con episodi di spessore e ricchi di rivelazioni. In attesa che arrivi la quarta e ultima stagione dell'anime di WIT Studios, prevista per la fine del 2020, VVVVid ci dà la possibilità di rivedere gli ultimi episodi ma doppiati in italiano.

Dopo la pausa dovuta alla divisione in due parti della stagione 3 di L'Attacco dei Giganti, il noto portale di streaming VVVVid, dopo aver pubblicato i 10 episodi conclusivi della stagione con sottotitoli in italiano, ora rende disponibili anche i nuovi episodi doppiati. Nel post che potete vedere in calce, il social del portale dà l'annuncio dell'arrivo dell'episodio 13 "La città dove iniziò tutto".

L'Attacco dei Giganti stagione 3 ha visto i primi 12 episodi concentrarsi sul colpo di stato perpetrato dalla Legione Esplorativa ai danni della famiglia reale Fritz, culminata in uno scontro con Rod Reiss in versione gigante che si era trascinato fino alle mura, per poi essere fermato dai protagonisti. Con questo successo, Historia ha accettato il suo sangue reale ed è stata incoronata come nuova regina delle mura.

Dopo poche ore di distanza, VVVVid ha comunicato di aver aggiunto al suo catalogo anche l'episodio 14 intitolato "Le lance fulmine". Non perdetevi la nostra video recensione sulla stagione 3 di L'Attacco dei Giganti.