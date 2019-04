L'Attacco dei Giganti Stagione 3: arriva anche l'artwork ufficiale di Armin!

Dopo la splendida illustrazione di Mikasa, un'altro artwork riguardante L'Attacco dei Giganti giunge in rete. Satoshi Kadowaki (il direttore dell'animazione della Seconda e della Terza serie) ritrae questa volta la figura di Armin. Il lavoro si avvale anche della partecipazione di Karin Uchino.

Armin Arlert è un personaggio essenziale per il Corpo di Ricerca. Grazie al suo acume ed alla sua capacità di prevedere le strategie avversarie il giovane stratega ha stupito persino Erwin Smith. Come abbiamo potuto vedere nell'episodio 13 della Terza Stagione, il leader supremo della Legione Esplorativa pare dunque intenzionato a fornirgli incarichi che comportano sempre maggiori responsabilità.

La posa di Armin si differenzia moltissimo da quella minacciosa e preparata all'azione di Mikasa, raffigurata nel mentre sguaina le proprie lame. Nella nuova rappresentazione di Kadowaki e Uchino il giovane, seppur in tenuta da combattimento, pare sereno e spensierato.

Ricordiamo infine al lettore che l'estenuante attesa per la continuazione della Terza Stagione dell'anime de L'Attacco dei Giganti è giunta al termine. Nella giornata di domenica 28 aprile, alle ore 21:00, in contemporanea con il Giappone, il tredicesimo episodio è disponibile su VVVVID, il portale streaming italiano per la visione, gratuita e legale, di molteplici serie animate.

