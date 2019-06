L'attacco dei Giganti stagione 3: arriva una nuova immagine tratta dal prossimo episodio

Lo scompiglio generato dalla seconda metà della terza stagione di L'attacco dei Giganti ha portato finalmente gli spettatori dell'anime a conoscere la verità sull'umanità e sui giganti, obiettivo seguito fin dal primo episodio della serie. L'episodio Shingeki no Kyojin però segnerà il penultimo appuntamento con l'apprezzatissimo anime.

L'episodio 58 di L'attacco dei Giganti, ventunesimo di questa terza stagione, vedrà nuovamente il proseguimento della storia di Grisha Jaeger e di come è venuto in possesso del potere dei giganti. Tra le varie immagini promozionali pubblicate tratte dal prossimo episodio, ne è arrivata una nuova condivisa dall'account Twitter Attack on Titan Wiki.

Come si può vedere dal frame in calce, Grisha e Kruger sono seduti sul muro di cinta dell'isola di Paradiso, probabilmente intenti a discutere del futuro e dopo che il gigante si è preso cura dei marleyani presenti al porticciolo lì vicino. Inoltre, Kruger sembra sputare sangue; che la sua morte sia vicina? Il prossimo episodio si intitolerà "Shingeki no Kyojin", così come il titolo del manga originale e terminerà il flashback di Grisha Jaeger.

L'attacco dei Giganti stagione 3 tornerà nella giornata di domani, domenica 23 giugno, in Giappone. In Italia invece la trasmissione avverrà lunedì 24 giugno sulla piattaforma di streaming gratuita VVVVid, con sottotitoli in italiano. L'ultimo episodio andrà in onda domenica 30 giugno e il giorno successivo in Italia.