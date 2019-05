L'attacco dei Giganti stagione 3: arrivano i titoli dei nuovi episodi

Gli ultimi episodi di L'attacco dei Giganti sono stati veramente al cardiopalma, con una rivelazione e un capovolgimento di fronte uno dietro l'altro. Abbiamo già visto un rinnovato scontro tra Eren Jaeger e Reiner Braun, entrambi nelle loro forme di giganti, e l'intervento di Bertholt Hoover che finalmente trova una sua determinazione.

L'anime di L'attacco dei Giganti, attualmente in onda sulla piattaforma streaming VVVVid, ha cominciato la seconda parte della terza stagione col botto. I primi tre episodi sono stati brutali e ricchi d'azione, e i prossimi promettono di non essere da meno. In aggiunta ai titoli sugli episodi 4 e 5 svelati in precedenza, Attack on Titan Wiki ci aggiorna sui titoli dei prossimi episodi in programmazione.

Sappiamo che l'episodio quattro e cinque si intitolano rispettivamente "Partita perfetta" ed "Eroe" e saranno trasmessi il 19 e il 26 maggio. La novità è relativa invece agli episodi sei e sette, rispettivamente gli episodi 56 e 57 di tutta la serie di L'attacco dei Giganti, che si intitoleranno "Sole di mezzanotte" e "La cantina". Le due nuove puntate, che fanno già presagire la fine dell'incontro con i tre giganti nemici, saranno trasmesse in Giappone il 2 e il 9 giugno 2019.

Nel prossimo episodio, intitolato "Partita perfetta", ci aspetta un nuovo incontro con il Gigante Bestia, di cui è stato appena rivelato il nome, e sembra che sarà Erwin Smith a dare la carica contro il nemico dell'umanità.