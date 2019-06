L'attacco dei Giganti stagione 3: uno dei doppiatori è convolato a nozze

Arrivano molto spesso voci e notizie di doppiatori e doppiatrici, o idol in generale, che nel mondo giapponese devono tenere segreti oppure astenersi completamente dalle relazioni col sesso opposto. Per fortuna ciò non è capitato a due doppiatori di L'attacco dei Giganti e Sword Art Online, che sono riusciti a convolare a nozze.

Durante una cerimonia privata, i doppiatori Yuki Kaji e Ayana Taketatsu si sono sposati il 23 giugno, rivelando l'evento qualche giorno dopo via Twitter ai loro fan. Entrambi hanno ringraziato i loro follower, chiedendo di continuare a mostrare supporto e di aiutarli in questa nuova fase della loro vita.

Yuki Kaji è uno dei doppiatori più famosi del panorama nipponico, avendo doppiato personaggi principali come Eren Jaeger in L'attacco dei Giganti e il duo Meliodas e Zeldris in The Seven Deadly Sins, ma anche altri ruoli di rilievo come Shoto Todoroki in My Hero Academia.

La doppiatrice Ayana Taketatsu invece è molto famosa per il suo ruolo come Suguha Kirigaya che ha svolto in tutte le stagioni televisive e nei videogiochi dedicati a Sword Art Online. Si è occupata poi di dare la voce anche a Koneko Tojo di Highschool DxD e Yuzu Aihara in Citrus. I due novelli sposi proseguiranno la loro carriera senza fermarsi.

La voce di Yuki Kaji per Eren Jaeger tornerà un'altra volta in L'attacco dei Giganti stagione 3 che sta per pubblicare il suo ultimo episodio.