L'Attacco dei Giganti Stagione 3: emergono informazioni sul prossimo episodio

Si avvicina a grandi passi l'uscita della seconda parte della Terza Stagione de L'Attacco dei Giganti. La trasposizione animata dell'opera ideata ed illustrata da Hajime Isayama farà infatti il suo debutto il 28 aprile, caricata sul portale di streaming legale e gratuito di VVVVID. Sono dunque trapelate interessanti informazioni sul primo episodio.

A svelarle è ancora una volta l'account Twitter Attack on Titan Wiki, il quale ha diffuso il titolo, la sinossi ed i membri dello staff dell'episodio. La prima puntata sarà intitolata "La città dove tutto è iniziato" (The Town Where Everything Began), mentre i principali addetti ai lavori della produzione animata saranno:

Script : Yasuko Kobayashi;

: Yasuko Kobayashi; Storyboard : Masayuki Miyaji;

: Masayuki Miyaji; Regista dell'episodio : Hiroyuki Tanaka;

: Hiroyuki Tanaka; Direttori dell'animazione: Satomi Miyazaki, Takaaki Chiba & Naohiro Osugi.

Di seguito il sunto degli avvenimenti di cui saremo presto spettatori: nel mentre il Survey Corps viaggia verso il Wall Maria nel pieno della notte, la spedizione intravede un gigante in grado di rimanere sveglio nelle ore più buie. Nel frattempo pesanti dubbi pervadono Eren, che avanza con un respiro affannoso: "Se non riesco a riacquistarlo?" "Posso salvare l'umanità?". Armin, nel tentativo di infondergli coraggio, lo spinge a ripensare a tutto ciò che è stato fatto fino ad allora.

Nel mentre, ricordiamo agli appassionati della recente uscita del "Test d'ammissione al Corpo di Ricerca", ideato per testare le abilità mnemoniche dei fan. Recente anche l'intervista nella quale Hajime Isayama, il creatore dell'opera, ha rimandato la conclusione del manga.

E voi, state contando le ore che vi separano dal ritorno al distretto di Shiganshina?