L'Attacco dei Giganti Stagione 3: ecco l'illustrazione di Hanji Zoe!

Prosegue senza interruzioni il rilascio giornaliero, giunto al sesto giorno, delle illustrazioni ufficiali de L'Attacco dei Giganti, curate da Satoshi Kadowaki che, come dovreste oramai sapere, è uno dei principali animatori della Seconda e della Terza serie. Questo artwork di Hanji Zoe è realizzato con la partecipazione di Miho Irobe.

Hanji Zoe è una pedina di primissimo piano per la Legione Esplorativa. Grazie alle sue ricerche sui Giganti, verso i quali esercita una passione alquanto morbosa, l'umanità ha potuto ottenere progressi concreti, soprattutto per quanto riguarda le celate potenzialità di Eren Jaeger che, sotto la guida della caposquadra del Corpo di Ricerca, ha avuto modo di migliorare le abilità della propria trasformazione.

La posa di Hanji è alquanto particolare. La donna, ritratta nell'atto di infilarsi un paio di guanti viola, pare essere pronta ad eseguire qualche analisi su dei "poveri" Giganti, utilizzati dalla scienziata come cavie da laboratorio per i suoi peculiari esperimenti. Dall'illustrazione odierna traspare uno spirito del tutto differente rispetto a quelli dei giorni passati, dai toni più seriosi. In particolare ricordiamo infatti la fiera determinazione di Erwin e l'impassibile espressione di Levi, raffigurato nel mentre si prepara ad uno scontro.

Recentemente sono inoltre emerse cruciali novità nei riguardi dell'opera di Hajime Isayama. Nel corso della "Attack on Titan Final Exhibition" pare infatti che verrà mostrato agli spettatori il finale della serie.

