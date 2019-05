L'Attacco dei Giganti Stagione 3: Key Animator pubblica un fantastico artwork di Levi!

Dopo le splendide illustrazioni di Mikasa e Armin, Satoshi Kadowaki, uno dei direttori dell'animazione della Seconda e della Terza Stagione de L'Attacco dei Giganti, e Miho Irobe propongono ora una strepitosa illustrazione, raffigurante il Capitano Levi.

Levi Ackerman rappresenta maggiormente, insieme ad Erwin Smith, il Corpo di Ricerca. Il capitano della Legione esplorativa è amato dai fan per i suoi atteggiamenti freddi e distaccati, che ben si confanno ad un guerriero del suo calibro, considerato dai più come il soldato più forte dell'umanità, nonostante la sua stazza non sia certo delle più prominenti.

L'atteggiamento impassibile e spietato traspare anche nella recente illustrazione di Kadowaki e Irobe, con Levi raffigurato di profilo, con un braccio teso che tiene la spada sguainata verso il basso. Una posa che, insomma, ricorda certamente più quella di Mikasa, anch'essa ritratta durante uno scontro, che non quella di Armin, tratteggiato con un viso sereno e soddisfatto.

Ricordiamo infine al lettore della recente ripresa, domenica 28 aprile, della Terza Stagione. Il tredicesimo episodio, di cui potete trovare le nostre prime impressioni, è disponibile in Italia su VVVVID.it, il portale che permette lo streaming, legale e gratuito, di moltissime serie animate.

