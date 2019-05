L'Attacco dei Giganti - Stagione 3: nuova illustrazione per Sieg

Protagonista del disegno firmato da Satoshi Kadowaki e Aiko Minowa è Zeke Jaeger, possessore del Gigante Bestia e Comandante dei Guerrieri Eldiani ne L'Attacco dei Giganti. Ritenuto essere il più forte di tutti i Guerrieri da Reiner, è l'ultimo discendente della famiglia reale Fritz oltre ad essere il fratellastro di Eren Jaeger.

Dopo esser comparso per la prima volta nel Wall Rose durante l'invasione, Zeke è anche il responsabile della trasformazione in Giganti degli abitanti di Ragako. La sua forma umana, esaltata in questa illustrazione, mostra un fisico tonico e muscoloso, con capelli molto chiari e una folta barba, che gli copre gran parte del volto: indossa anche degli occhiali da vista tondi e mantiene una postura leggermente ingobbita.



Particolarità legata agli occhiali è che Zeke non ne avrebbe alcun bisogno: infatti il suo corpo, come tutti quelli che fanno riferimento al potere dei giganti, si rigenera regolarmente e completamente dopo qualsiasi tipo di danno. Il suo indossarli, però, non fa altro che accentuare la sua natura intellettuale e anche la sua curiosità, aspetti che lo aiutano a essere un leader certo. L'appuntamento con Attack on Titan è fissato per domenica sera su VVVVID per l'episodio numero 15.