L'attacco dei giganti Stagione 3: nuova locandina per celebrare la messa in onda

L'attacco dei Giganti è tornato con la seconda parte della terza stagione ieri, domenica 28 aprile, facendo esultare i fan della serie di tutto il mondo. In Italia abbiamo potuto vedere la nuova puntata grazie a VVVVid, che ha sottotitolato in italiano l'episodio 50. La storia è ripresa dove si era fermato il dodicesimo episodio della terza serie.

Per ringraziare l'enorme pubblico della serie, lo staff dell'anime di L'attacco dei Giganti ha pubblicato sul suo account Twitter una nuova locandina dando poi appuntamento agli spettatori per la prossima settimana. In calce potete osservare la nuova illustrazione della terza stagione che porterà al termine lo scontro tra Eren Jaeger e i due ex commilitoni e portatori del potere dei giganti Reiner Braun e Bertholt Hoover.

La locandina di L'attacco dei Giganti si sviluppa completamente in verticale, ponendo in basso al centro il protagonista, salendo man mano con personaggi come Mikasa, Armin, Levi, Erwin per poi concludersi con un primissimo piano del misterioso uomo biondo, Zeke. La seconda parte della terza stagione di L'attacco dei Giganti ci accompagnerà per altri due mesi, con dieci episodi programmati. La storia creata da Hajime Isayama nel suo manga continua quindi a raccogliere appassionati mentre si va verso uno scontro inevitabile e fondamentale.