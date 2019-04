L'Attacco dei Giganti Stagione 3: ecco le nuove sigle!

Domenica 28 aprile, nella giornata dell'uscita del primo episodio della seconda parte della Terza Stagione de L'Attacco dei Giganti, sono state svelate le nuove sigle dell'opera: sia quella d'apertura, intitolata "The Way of longing and corpses", che quella di chiusura, chiamata "Name of Love".

Andando più nel dettaglio possiamo così cominciare ad osservare le nuove canzoni pubblicate, comprese di video ufficiale:

L'opening, "The Way of longing and corpses" (La strada del desiderio e dei cadaveri), è stata prodotta dai Linked Horizon, la band già protagonista delle 2 sigle d'apertura della Prima Stagione, della sigla d'apertura della Seconda Stagione e, per ultimo, della sigla di chiusura della prima parte della Terza Stagione. Analizzandola è possibile, già ad un primo ascolto, notare il tono concitato della produzione, che mostra i combattimenti che il Corpo di Ricerca dovrà intraprendere al distretto di Shiganshina.

L'ending, "Name of Love" (Il Nome dell'Amore), è invece realizzata da Cinema staff, la quale idea una produzione dalle tinte più sommesse, che meglio si legano ad una sigla di chiusura. Il video ci mostra infatti malinconici ricordi, ormai sbiaditi, dell'addestramento conseguito dalle reclute. Tempi remoti che mai più potranno tornare, specie dopo le brutali rivelazioni che costoro hanno dovuto subire.

Nel mentre ricordiamo al lettore del rilascio di numerose informazioni sul prossimo episodio, il numero 13, della Terza Stagione. Interessanti anche gli straordinari dati di vendita della fatica di Hajime Isayama, rivelati nelle scorse giornate.

E voi, cosa ne pensate delle due sigle? Fatecelo sapere nei commenti!