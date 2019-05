L'attacco dei Giganti stagione 3: il nuovo episodio mostra un nuovo tipo di gigante

L'attesa per i fan di L'attacco dei Giganti è finita. Dopo molti mesi di pausa, la terza stagione torna in tutto il mondo con i nuovi episodi. La puntata 50 della serie, o tredicesima della stagione attualmente in corso, ci ha mostrato l'arrivo a Shiganshina di Eren e del resto del corpo di ricerca, ma non prima di rivelarci un'informazione.

Le reazioni dei fan di L'attacco dei Giganti si sono sicuramente concentrate sulla seconda parte dell'episodio 50, dopo la scoperta del nascondiglio di Reiner Braun e la sua conseguente trasformazione in gigante. L'inizio dell'episodio però è stato ambientato in una foresta che il gruppo della Legione Ricognitiva per raggiungere in modo indiscreto il distretto di Shiganshina. Durante questa traversata, il gruppo di cavalieri incontra un gigante.

Per fortuna del gruppo, essendo notte, il gigante è praticamente inattivo e non riesce quindi ad attaccarli. È lì che iniziano a parlare di un nuovo tipo di gigante che riesce a essere attivo anche quando c'è la luna. Hange Zoe vorrebbe tanto mettere le mani su questo nuovo tipo di esemplare per poterlo esaminare, ma naturalmente la loro missione non lo consente. Il gruppo quindi si affretta nell'allontanarsi dall'essere per proseguire verso il distretto obiettivo, avendo anche trovato un sentiero diretto verso le mura che tanti anni prima furono sfondate dal Gigante Colossale.

L'attacco dei Giganti tornerà con l'episodio 51, il quattordicesimo della stagione, domenica 5 maggio su VVVVid sottotitolato in italiano.