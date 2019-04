L'Attacco dei Giganti Stagione 3 - Parte 2, come hanno reagito i fan al primo episodio?

Vi ricordiamo che la seconda parte de L'Attacco dei Giganti 3 è disponibile in Italia e in simulcast sul portale gratuito di streaming on demand VVVVID , che diffonderà gli episodi il sabato di ogni settimana, fino al termine della stagione. E voi, invece, cosa ne pensate del nuovo episodio?

L'episodio è stato molto interessante, spalancando le porte a un susseguirsi di avvenimenti che siamo certi saranno spettacolari, mettendo alla prova la brillante mente di Armin e il comando di Erwin . Non ci è voluto molto affinché i fan si scatenassero sulla rete con le proprie opinioni a caldo sull'episodio, manifestando il proprio apprezzamento e la felicità al gradito ritorno dei membri del Corpo di Ricerca . In alcuni di questi commenti, che potete leggere in fondo all'articolo, non è mancato l'umorismo, consapevoli della portata della prossima puntata che avrà uno staff dedicato di tutto rispetto.

Reiner thinking he got 200 IQ hiding inside the wall 💀 #AttackOnTitan S3 Part 2 is already wild rn pic.twitter.com/Suft23I4Pf — MON₴T₳₳ (@ItsMonstaa) 28 aprile 2019

Erwin and Jotaro have the same voice actor.

The Beast Titan and Dio have the same voice actor.

This is an overlooked genius in Attack on Titan's production. pic.twitter.com/xrLqhRsubj — Soul (@SoulMadnessYT) 28 aprile 2019

YOOOOOOOOOOOOOOOOOO IM LOSING MY SHIT THIS EPISODE WAS FUCKING PERFECT



THAT NEW VERSION OF ATTACK ON TITAN IS TOO GOOD. BLESS SAWANO



tears in my eyes man I fucking love this anime pic.twitter.com/ou0aYgT6RN — AZOR AHAI 🌬 (@Lohengramm_) 28 aprile 2019

This season is gonna be so good. Seriously this may be the most hyped I have been in a while. #AttackOnTitan — #INDIGO (@ikonicfcb75) 28 aprile 2019