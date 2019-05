L'Attacco dei Giganti stagione 3: prime anticipazioni del prossimo episodio

L'Attacco dei Giganti ci ha lanciato in una delle fasi più importanti della serie grazie alla seconda parte della terza stagione. Questi ultimi 10 episodi stanno segnando infatti una fase storica per l'umanità che vive all'interno delle mura, che si è scoperta in grado di competere con la misteriosa fazione dei giganti.

L'episodio 53 di L'attacco dei Giganti è stato intensissimo come i precedenti grazie alla lotta ancora in corso tra le forze della Legione Esplorativa e il trio di giganti umanoidi composto dal Gigante Corazzato, il Gigante Bestia e il Gigante Colossale. Le scene sono state coinvolgenti, tra le quali spicca il discorso di Erwin Smith e la cavalcata finale, ma ovviamente i fan non stanno nella pelle per scoprire cosa succederà prossimamente.

In calce potete osservare il video di preview proveniente dall'episodio più alcune immagini promozionali per anticipare ciò che ci troveremo di fronte la prossima settimana. Nei tweet di Attack on Titan Wiki osserviamo il video di quindici secondi di preview dell'episodio intitolato "Il coraggioso", in cui vediamo i primi piani di Eren e Armin, che sembrano avere qualcosa in mente, e Zeke all'interno del Gigante Bestia, prima che questo venga attaccato dal capitano Levi Ackerman.

Le immagini ricalcano la presenza proprio di questi quattro personaggi che saranno quindi fondamentali per l'episodio 54. Cosa pensate dell'episodio di L'attacco dei Giganti Stagione 3 appena messo in onda? E cosa vi aspettate invece dal prossimo, disponibile domenica prossima su VVVVid con sottotitoli in italiano?