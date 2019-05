L'Attacco dei Giganti Stagione 3: pubblicato l'artwork del Gigante Colossale

Prosegue senza interruzioni il rilascio quotidiano delle illustrazioni della Terza Stagione de L'Attacco dei Giganti. Satoshi Kadowaki, il direttore dell'animazione della seconda e della terza serie, ci propone, con la partecipazione di Miho Irobe, uno splendido artwork di Bertholdt e del suo Titano Colossale.

Bertholdt Hoover, il possessore dell'imponente Gigante Colossale, è una figura chiave nella narrazione di Hajime Isayama. Senza la sua altura e la sua possanza, difficilmente il solo Reiner sarebbe riuscito a sfondare il Wall Maria ed a distruggere l'intero Distretto di Shiganshina. Sebbene le gravose azioni di cui si è macchiato, è difficile immaginare Bertholdt come uno spietato assassino. Dietro al gigante di 60 metri si nasconde infatti un ragazzo timido ed insicuro, come dimostra la, mai dichiarata, cotta adolescenziale che prova per la compagna Annie Leonhart.

Osservando l'illustrazione di Kadowaki ed Irobe, possiamo notare la tensione sul volto di Bertholdt, consapevole della forza di volontà e dei sacrifici necessaria a compiere la vera e propria impresa che gli è stata ordinata. Diversamente da Reiner ed il suo Gigante Corazzato, comprendiamo come il ragazzo non sia guidato esclusivamente della rabbia, ed un maggior peso, causato da una maggiore lucidità, pare gravare sul suo animo.

Sempre a riguardo della Terza Stagione della trasposizione animata de L'Attacco dei Giganti, ricordiamo infine al lettore del toccante monologo di Erwin Smith, mostrato agli spettatori nel corso dell'ultimo episodio, il quattordicesimo per l'appunto, andato in onda domenica 5 maggio.

