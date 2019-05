L'Attacco dei Giganti Stagione 3: pubblicato un artwork del misterioso Gigante Bestia

La pubblicazione giornaliera degli artwork ufficiali dei protagonisti de L'Attacco dei Giganti è giunta al dodicesimo giorno. L'ormai ben noto autore Satoshi Kadowaki, il direttore dell'animazione della Seconda e della Terza Stagione, ha diffuso, in collaborazione con Miho Irobe, una meravigliosa illustrazione del Gigante Bestia.

Il Gigante Bestia è una figura chiave all'interno della trama de L'Attacco dei Giganti. Il pericoloso villain, apparso nel primo episodio della Seconda Stagione, si differenzia palesemente dagli altri giganti, soprattutto grazie alla sua estrema acutezza ed intelligenza, tratto che gli permette persino di proferire alcune parole. Nel corso degli ultimi fotogrammi della seconda serie abbiamo potuto anche notare la misteriosa figura dell'uomo che pare essere il suo possessore. Ora, nel corso dei più recenti episodi, consistenti nella riconquista del Distretto di Shiganshima, il Gigante Bestia ha fatto ritorno.

Procedendo nell'analisi dell'illustrazione di Kadowaki ed Irobe, possiamo fin da subito osservare la totale mancanza di una qualsiasi espressione facciale, sia da parte dell'uomo che del gigante. Ciò è ovviamente denotato dal fatto che all'interno della trasposizione animata il personaggio sia appena stato accennato e che quindi risulti un "oggetto misterioso" per gli spettatori. Un'altra ragione è però ipotizzabile: l'innominato, come abbiamo già avuto modo di riscontrare nella sua trasformazione nel Gigante Bestia, è estremamente analitico. Quella di non far risaltare le sue emozioni potrebbe dunque essere semplicemente una tattica per potersi mantenere sempre un passo avanti ai nemici.

E voi, quali immaginate che possano essere le intenzioni del Gigante Bestia? Fatecelo sapere nei commenti!