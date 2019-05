L'Attacco dei Giganti Stagione 3: pubblicato anche l'artwork del nuovo Gigante!

L'uscita quotidiana delle illustrazioni de L'Attacco dei Giganti è oramai giunta al tredicesimo giorno. Satoshi Kadowaki, il direttore dell'animazione della Seconda e della Terza Stagione, ha così pubblicato, con la partecipazione di Mutsumi Tateishi, l'artwork del misterioso nuovo Gigante, apparso nel corso degli ultimi episodi.

Nell'illustrazione odierna Satoshi Kadowaki ha stupito tutti, realizzando un personaggio appena accennato nella trasposizione animata dell'opera di Hajime Isayama. Il peculiare Gigante, da quanto possiamo apprendere fino ad ora, è sicuramente speciale. Lo stesso Armin, analizzando l'accampamento nemico, ha compreso che quest'ultimo debba aver fatto da sentinella, avvisando Reiner, Bertholdt ed il Gigante Bestia dell'arrivo della Legione Esplorativa al Distretto di Shiganshina. Una volta compreso ciò, non possiamo far altro che proporre speculazioni sulla sua forma umana e sulle sue capacità: sarà un uomo o una donna? Ma, soprattutto, quali saranno i suoi poteri? Armin, ponendosi il medesimo quesito, non è riuscito a fornirsi una risposta soddisfacente, dato che il Gigante sembra star trasportando solamente dei barili. Solo il tempo ci permetterà di comprendere meglio il suo ruolo.

Per il momento possiamo però analizzare la sua figura, che risulta senz'altro inquietante. Il suo volto risulta estremamente allungato, apparendo simile ad un becco reso alquanto angosciante dalle ampie labbra. Osservando la sua figura durante la serie animata, possiamo notare come quest'ultimo tenda a stare a quattro zampe, probabilmente per aumentare la sua capacità di trasporto.

Dopo il Gigante Bestia, Satoshi Kadowaki ci raffigura dunque un personaggio ancora più enigmatico. Quale pensate possa essere il suo ruolo all'interno della trama di Isayama? Fatecelo sapere nei commenti!