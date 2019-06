L'attacco dei Giganti stagione 3: la regina Historia è in pericolo?

La moltitudine di dettagli svelati nelle scorse puntate di L'attacco dei Giganti stagione 3 deve ancora essere assorbita. Tuttavia, gli appassionati della serie animata hanno già iniziato a studiare per bene le nuove informazioni imparate dal flashback di Grisha Jaeger e dai pensieri di Eren Jaeger. Questi potrebbero mettere in pericolo Historia.

Negli ultimi due episodi di L'attacco dei Giganti stagione 3 abbiamo visto il flashback di Grisha Jaeger e la vera natura del mondo in cui Eren e i suoi amici hanno sempre sognato di scoprire. Durante la storia narrata, si scopre come gli individui di sangue reale abbiano un potere unico in grado di risvegliare tutte le potenzialità del Gigante Originale, tra cui l'abilità de La Coordinata.

Per fare ciò, però, sembra sia necessario che il membro di sangue reale venga trasformato in gigante, mentre chi possiede il potere del Gigante Originale deve venire a contatto con lui, altrimenti non sarà possibile utilizzare questo potere. È questa la conclusione a cui arriva Eren dopo aver sondato tutti i ricordi del padre, e la realizzazione di ciò avviene proprio mentre Hange comunica a tutti gli alti membri dell'esercito e alla nuova regina Historia Reiss le ultime scoperte fatte.

Eren, dopo essere sobbalzato, decide di stare zitto e non comunicare nulla su ciò che ha capito. Infatti, se divulgasse l'informazione all'esercito, il ragazzo rischierebbe di mettere Historia in pericolo. La ragazza che possiede il sangue reale sarebbe un'ottima arma nella lotta contro il resto del mondo e potrebbe essere trasformata in un gigante contro la sua volontà. L'attacco dei Giganti stagione 3 sta per concludersi, con l'ultimo episodio che sarà trasmesso il prossimo lunedì su VVVVid.