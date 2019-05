L'Attacco dei Giganti Stagione 3: rivelato il nome del Titano Bestia

L'episodio 52 dell'Attacco dei Giganti è stato pieno di rivelazioni importanti. Dopo i retroscena sulla morte di Marco, apprendiamo maggiori dettagli su un personaggio misterioso, il Titano Bestia.

Nella nuova puntata, infatti, veniamo a conoscenza del nome del potente titano, che viene rivelato attraverso un flashback che coinvolge Reiner, Berthold e Annie, i quali discutono attorno a un falò del piano per la conquista del distretto di Shiganshina, capeggiati da questa misteriosa figura. Alla fine della conversazione il Cart Titan si avvicina alla loro postazione, rivolgendosi al Titano Bestia come comandante Zeke, avvertendolo che il corpo di ricerca era sul punto di raggiungere il Wall Maria.

Il misterioso Titano nell'ultimo episodio ha mostrato tutta la sua pericolosità, mettendo in atto una strategia molto arguta che ha messo in seria difficoltà tutta squadra di Erwin. Zeke, infatti, lancia Berthold nascosto in un barile dall'altra parte delle mura, per scatenare un attacco a sorpresa per liberare il potere del Gigante Colossale. Fortunatamente Berthold rimane turbato alla vista delle condizioni di Reiner, dando la possibilità ad Eren e agli altri di allontanarsi dalla zona.

Berthold sente che per Reiner c'è ancora una speranza, avendo ricorso ad un'ultima possibilità che gli avrebbe permesso di sopravvivere. Intanto Armin cerca di negoziare con il nemico per non arrivare allo scontro, ma la situazione precipita e il Corpo di Ricerca si ritrova con le spalle al muro, facendo affidamento sulle capacità di Eren per fronteggiare il Titano Colossale. La rivelazione di Zeke e il coinvolgimento insieme a Reiner e Berthold nella conquista delle mura è fondamentale per capire come dietro alla minaccia dei giganti ci fosse una mente capace di anticipare il nemico.

l'anteprima dell'episodio 53 anticipa un conflitto molto importante, che segnerà le sorti dei nostri protagonisti.