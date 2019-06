L'attacco dei Giganti stagione 3 ha svelato tutto il passato del Gufo

Il flashback che è stato narrato negli scorsi episodi di L'attacco dei Giganti stagione 3 dal punto di vista di Grisha Jaeger ha introdotto un nuovo mondo e, soprattutto, tante meccaniche e personaggi diversi. Tra questi spiccano l'eterna lotta tra Marley ed Eldia e il personaggio del Gufo, possessore del Gigante d'Attacco.

Abbiamo già visto chi è veramente il Gufo, l'individuo misterioso che agiva nell'ombra di Marley per poter aiutare il Movimento di Restaurazione Eldiana, che risponde al nome di Eren Kruger. L'uomo era una delle guardie che, nell'episodio 20 di L'attacco dei Giganti, ha fatto compagnia al giovane Grisha mentre sua sorella Faye veniva trucidata.

L'episodio intitolato "Il gigante d'attacco" conclude questa storia del passato e la vita di Kruger. Infatti, l'infiltrato spiega a Grisha ciò che c'è da sapere sui giganti e su quello che stava per ereditare, così come l'obiettivo di trovare il re delle mura e ucciderlo per porre fine al patto di non belligeranza col resto del mondo.

Nei suoi attimi finali, prima di venire divorato da Grisha per potergli passare il potere, Kruger menziona anche Mikasa e Armin, facendo così capire che il potere dei giganti non si spinge solo verso il passato ma anche nel futuro, potendo influenzare entrambi. Che dite della storia di questo personaggio di L'Attacco dei Giganti? La serie vedrà la fine della sua terza stagione la prossima settimana: lunedì 1° luglio verrà infatti pubblicato l'ultimo episodio su VVVVid.