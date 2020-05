L'Attacco dei Giganti stagione 4: arriva l'anime del capitolo 116, ma è creato da un fan

Almeno in base alle informazioni che abbiamo ora, L'Attacco dei Giganti stagione 4 arriverà a ottobre 2020. Tuttavia nelle ultime ore un rumor lanciato da un noto insider ha messo in dubbio questa possibilità, rivelando che L'Attacco dei Giganti stagione 4 arriverebbe nel 2021 a causa del Coronavirus.

Se questa ipotesi non molto campata per aria si avverasse, vorrebbe dire che dovremo attendere almeno tre mesi in più prima di godere della quarta e ultima stagione di L'Attacco dei Giganti. L'anime ormai è atteso da tutti come conclusione della decennale storia di Hajime Isayama e ci saranno tanti colpi di scena, personaggi ed eventi inattesi.

I fan del manga possono godersi una nuova scena animata proveniente dal capitolo 116 di L'Attacco dei Giganti realizzata dal fan RAMY e postata su Twitter, con il video che potete vedere in calce. Ovviamente il breve spezzone è da considerarsi spoiler per chi è in pari con il solo anime.

Come ricorderete, la scena è tratta dalle fasi centrali di quel capitolo, dove Eren era venuto a contatto con Pieck e Gabi. Queste ultime sono fianco a fianco nell'animazione e la più piccola non sa cosa deve aspettarsi, mentre la soldatessa ormai affermata la prende per mano e la tranquillizza.

Chissà se questa scena di L'Attacco dei Giganti sarà animata da WIT Studio oppure se sarà assegnata a un altro studio.