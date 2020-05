L'Attacco dei Giganti stagione 4 arriva a ottobre 2020? Wakanim dà una conferma

Abbiamo visto tanti anime fermati in questa stagione primaverile come ONE PIECE e Pokémon, altri rinviati a data da destinarsi. L'effetto Coronavirus si è avuto anche per The Promised Neverland, anime di ottobre posticipato a gennaio 2021. E invece cosa ne sarà di L'Attacco dei Giganti stagione 4, previsto per la fine di quest'anno?

Mentre il manga di L'Attacco dei Giganti subisce uno stop nel mese di maggio per Coronavirus, sembra che non ci siano problemi per la trasmissione di L'Attacco dei Giganti stagione 4 a ottobre 2020. A confermarlo è Wakanim, portale streaming francese che da tempo si occupa di portare ai cugini d'oltralpe l'anime con protagonista Eren Jaeger.

Da circa un'ora, tramite la sua pagina Twitter ufficiale, Wakanim ha annunciato che L'Attacco dei Giganti stagione 4 arriverà in autunno 2020, ovvero nel periodo tra ottobre e dicembre. Considerati i metodi di pubblicazione, ciò vorrebbe dire che i primi episodi arriveranno agli inizi di ottobre. Non sembra esserci stato quindi nessuno stop nei lavori e il Coronavirus non è riuscito a rallentare il finale di una delle opere più di successo e attese di questo inizio di millennio.

Intanto un trailer fan made di L'Attacco dei Giganti stagione 4 prepara agli avvenimenti dei prossimi episodi.