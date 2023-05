L'Attacco dei Giganti stagione 4, la nuova locandina per il gran finale

10 anni de L'Attacco dei Giganti firmati WIT Studio e Studio MAPPA stanno per volgere al termine. La prima parte della fase finale dell'anime è andata in scena a inizio marzo 2023, con un episodio speciale della durata di un'ora che ha raccontato i contenuti del volume 33 del manga, il penultimo della serie.

Manca però il volume finale, il volume 34 scritto e disegnato da Hajime Isayama nel 2021. La grande battaglia che vedrà decidere il destino dell'umanità andrà in scena a ottobre, quindi mancano ancora diversi mesi. C'è stato però il MAPPA Stage 2023, un evento dello studio d'animazione che mette in risalto tutti i lavori in produzione. E, naturalmente, non può mancare uno dei titoli più di spicco del panorama mondiale.

Dall'evento è trapelata la locandina del finale de L'Attacco dei Giganti, un'illustrazione dedicata a un paesaggio inedito, una baita in una zona montana e isolata. Quest'abitazione in legno, molto semplice e rustica, ha una foresta alle spalle e un piccolo muretto che delimita un giardino con un tavolo e due panche. Un uccello vola nel cielo mentre due ombre all'apparenza gigantesche sembrano tenersi per mano su un campo fiorito. A destra, si legge in giapponese la scritta "Itterashai, Eren", ovvero "Ci vediamo dopo, Eren".

Ci vorrà ancora parecchio tempo prima che venga rivelato altro su L'Attacco dei Giganti 4 Final Part parte 2. Come si concluderà la terribile storia di Eren? Diventerà un genocida uccidendo tutti o verrà fermato dai suoi amici, Armin e Mikasa in primis?