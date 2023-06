L'Attacco dei Giganti Stagione 4, la produzione è completa? Gli aggiornamenti sul finale

Cominciato nel lontano 2013 sotto la guida di WIT Studio, l'adattamento di L'Attacco dei Giganti sta finalmente per giungere al termine con Studio MAPPA. Ma a che punto si trova la produzione della parte finale dell'anime? Arriva un aggiornamento sullo stato dei lavori da parte dello studio d'animazione.

Dopo il titanico Attack on Titan Final Part Chapters 1, entro la fine dell'anno farà il suo debutto la seconda parte del finale, l'episodio conclusivo della serie animata che adatterà il volume 34 del manga di Hajime Isayama. Ma a che punto si trova la produzione di Attack on Titan Final Part - parte 2? Con gli spettatori sempre più in ansia per l'epilogo delle vicende di Eren, Mikasa e Armin, nelle ultime ore Studio MAPPA ha lasciato un aggiornamento a tal riguardo.

Per gentile concessione del direttore del suono Masafumi Mima, i fan sono stati informati sullo status di avanzamento dei lavori di Studio MAPPA. Attualmente, Attack on Titan Final Part - parte 2 è in fase di doppiaggio. Il maestro Mima ha infatti dichiarato che "il doppiaggio è in corso" e che il cast di doppiatori è impegnato in "una scena tesa".

I lavori per l'appuntamento finale con l'anime di Attack on Titan non sono dunque ancora giunti al termine, anche se ormai non dovrebbe mancare molto. Arrivati a questo punto, al Rumbling scatenato da Eren potrebbe essere solo questioni di dettagli e rifiniture da parte dello studio d'animazione.