L'Attacco dei Giganti: la star dell'MMA Demetrious Johnson incontra Hajime Isayama

Sappiamo benissimo come negli ultimi anni gli anime e i manga siano divenuti famosi oltreoceano. Col tempo sono riusciti a conquistare i cuori di appassionati da ogni parte del mondo e sempre più opere hanno ricevuto traduzioni in diverse lingue.

Proprio per questo motivo ormai si vedono sempre più sportivi o gente del mondo dello spettacolo citare e celebrare i loro manga o anime preferiti. Proprio qualche giorno fa avevamo visto come la squadra di calcio tedesca del Bayern Monaco abbia fatto un video omaggiando proprio uno tra le opere Giapponesi che più hanno contribuito a far sì che il fenomeno manga e anime prendesse piede in tutto il mondo: Naurto. Sempre qualche tempo fa avevamo visto come la star dell'NBA Jeremy Lin avesse sfoggiato sul parquet delle scarpe a tema Akatsuki sempre dall'opera del maestro Kishimoto.

Oggi invece ritorniamo con un nuovo caso, spostandoci su un nuovo sport. Infatti, è stato diffuso dalla pagina Twitter Attack on Titan Wiki un video, che potete trovare in calce all'articolo, che riprendere la star dell'MMA Demetrious Johnson andare a conoscere di persona il creatore e papà de L'Attacco dei Giganti.

Sembrerebbe, infatti, che il combattente ami tale opera a tal punto, da spingerlo a viaggiare per incontrare quello che è, per lui, un vero e proprio eroe: Hajime Isayama.

Cosa ne pensate di questi atleti che omaggiano le opere Giapponesi? Fatecelo sapere nei commenti.