L'Attacco dei Giganti 4: la nuova Opening mostra tutto lo stile di MAPPA, cosa ne pensate?

In Italia poco più di 24 ore ci separano dal debutto della quarta stagione de l'Attacco dei Giganti, in arrivo in simulcast su VVVVID e Amazon Prime Video. In attesa dell'uscita dei nuovi episodi è stata mostrata in anteprima la nuova sigla d'apertura, sesta in totale, completamente spoiler free e intrisa dello stile dei ragazzi di Studio MAPPA.

La nuova Opening è composta dai Shinsei Kamattechan, stessa band che in passato realizzò l'Ending Theme della seconda stagione dell'anime "Yougure no Tori" (Twilight Birds). La sigla d'apertura si intitola "Boku no Sensou" (My War) e ci accompagnerà per tutta la durata della prima stagione. In basso potete dare un'occhiata al video, completamente spoiler free.

La quarta stagione de L'Attacco dei Giganti è l'evento dell'anno per i fan anime, e negli ultimi giorni è riuscita addirittura a far distogliere leggermente lo sguardo dalla pellicola di Ufotable Demon Slayer: Infinity Train. L'anime tratto dal manga di Isayama ci accompagnerà fino a 2021 inoltrato, e dovrebbe adattare gran parte dei capitoli rimasti. Vi ricordiamo che nelle ultime ore hanno cominciato a spuntare voci che vorrebbero la produzione di un film conclusivo, necessario vista la mole di materiale a disposizione.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la sigla? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto approfittiamo per ricordarvi che pochi istanti fa è stato confermato il numero di episodi de L'Attacco dei Giganti 4.