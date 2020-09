L'Attacco dei Giganti: ecco uno straordinario cosplay di Mikasa fatto da Shirogane-sama

Non è mai facile preparare un cosplay: oltre alla questione di abbigliamento e somiglianza c'è da valutare anche la situazione relativa all'ambientazione e alle movenze del personaggio. Lo scopo è infatti cercare di riprendere il più possibile anche il lato comportamentale. Ma tutto sembra essere riuscito nel nuovo cosplay de L'Attacco dei Giganti.

Shirogane-sama è una cosplayer che già vi abbiamo portato in queste pagine. Tempo fa produsse un ottimo cosplay di Sakura Haruno da Naruto che divenne virale. Torna a presentarsi con nuove foto inserite sul suo profilo Instagram, stavolta dedicate al mondo de L'Attacco dei Giganti. Per farlo si traveste da Mikasa Ackerman, la protagonista femminile dell'anime.

Con due foto ci regala un cosplay di Mikasa davvero di altissima qualità. Come si può vedere in basso, la sua Mikasa, pur non avendo molti tratti orientali, riesce a essere quasi completamente fedele alla controparte immaginaria. La vediamo in una situazione caotica dove c'è pulviscolo e sporco nell'aria, mentre vengono usati dei filtri grigi nella fotografia per alimentare la sensazione di oscurità. Mikasa è stata realizzata in due versioni, una con la semplice divisa della Legione, la seconda con la mantellina verde da viaggio.

Cosa ne pensate di questo cosplay a tema L'Attacco dei Giganti? Intanto i fan devono prepararsi all'arrivo in TV e streaming dell'ultima stagione de L'Attacco dei Giganti programmata per il 2020.