L'Attacco dei Giganti svela finalmente il segreto dietro la nascita dei Titani

L'Attacco dei Giganti con l'ultimo episodio dell'anime ha finalmente svelato i misteri che ottenebrano il mondo pensato da Hajime Isayama. Uno di questi, che è stato molto spesso oggetto di dibattito per gli appassionati dell'opera, ha finalmente trovato risposta: il segreto dietro alla nascita dei Giganti.

L'episodio 57, intitolato "Quel Giorno", ha fatto luce sul passato del padre di Eren, Grisha Jaeger - attraverso un lungo flashback che ci ha fatto conoscere le motivazioni dietro al conflitto tra esseri umani e Giganti. I fan dell'opera si sono sempre interrogati su come alcuni esseri umani fossero in grado di trasformarsi in famelici titani, e sembra che la risposta al quesito sia finalmente arrivata.

I Giganti e i loro rispettivi poteri sarebbero stati originati da una stipe nota come "la razza di Ymir". Questa razza, discendente di Ymir Fritz, avrebbe la capacità di mutare il proprio corpo in quello di un gigante. La storia della loro stirpe è tuttavia oggetto di dibattito, in base alle versioni del racconto: secondo gli abitanti di Marley, il potere dei titani fu usato per portare terrore e distruzione, mentre gli Eldiani insistono sul fatto che quella forza ancestrale venne impiegata per far progredire la civlità ed espandere i terreni.

Il racconto va poi avanti narrandoci che la razza di Ymir fece uso del potere dei Giganti per creare la nazione di Eldia, conquistando successivamente altre civiltà per ampliare il loro reggimento, inclusa quella di Marley. Il dominio Eldiano durò fino alla Grande Guerra dei Titani, nella quale il re Karl Frtiz si ritirò dal conflitto, causando una guerra civile per accaparrarsi il potere dei 9 giganti generati da Ymir. Il popolo di Marley riuscì a portare dalla propria parte 7 titani, mentre gli altri due scapparono insieme al Re.

Grazie a questa mossa, il popolo di Marley riuscì a bonificare molte delle terre precedentemente conquistare dagli Eldiani. Il re intanto, rifugiatosi sull'isola di Paradise, costruì grazie al potere del Gigante Fondatore tre cinta di mura, rispettivamente il Wall Maria, Rose e Sina. Successivamente il Re usò il Gigante fondatore per cancellare la memoria degli abitanti all'interno delle mura. Fritz avvertì il popolo di Marley che se avessero attaccato l'isola di Paradise, avrebbe scatenato contro di loro il Gigante Fondatore. I Marleyani decisero di infiltrarsi di soppiatto nell'isola, proprio come gli Eldiani capeggiati da Grisha e il Gufo.

Queste rivelazioni ci hanno aperto un mondo tutto nuovo, e anche i protagonisti ora dovranno fare i conti con la verità e agire di conseguenza. Non perdetevi l'omaggio dell'ultima puntata al primo episodio della serie.