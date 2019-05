L'attacco dei Giganti: svelata la data di uscita del prossimo capitolo

Il finale di L'attacco dei Giganti si sta avvicinando sempre di più con la nuova guerra in atto tra Marley ed Eldia. I protagonisti dovranno ora affrontare, in quello che sembra lo scontro definitivo, Reiner e gli altri membri dell'armata marleyana. Eren Jaeger e i suoi compagni riusciranno a far fronte alla nuova minaccia?

Questa domanda naturalmente non può avere risposta ora, considerati gli accadimenti del capitolo 117 di L'attacco dei Giganti. Dovremo quindi aspettare il prossimo per sapere se ci sarà un qualche risvolto definitivo nel manga di Hajime Isayama. La serie è, come ben sapete, mensile, pertanto il prossimo numero non arriverà prima di giugno.

Grazie al tweet di Attack on Titan Wiki, scopriamo la data ufficiale dell'arrivo di Bessatsu Shonen Magazine, rivista contenitore che tra le altre ospita proprio L'attacco dei Giganti. Ebbene, potremo rivedere il continuo della storia di Eren Jaeger e il suo scontro con Marley a partire dall'8 giugno.

L'attacco dei Giganti è un manga di Hajime Isayama pubblicato per la casa editrice Kodansha a partire dal settembre 2009. Quest'anno la serie a fumetti compirà quindi dieci anni, durante i quali ha ricevuto diversi adattamenti animati, film riassuntivi e lungometraggi live-action.