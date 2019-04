L'Attacco dei Giganti: svelati gli impressionanti dati di vendita del manga

L'Attacco dei giganti sta macinando vendite su vendite. Sin dall'avvento della Prima Stagione animata la serie ha avuto una popolarità sproporzionata, in grado di competere anche con colossi più "anziani" ed affermati come One Piece. Vediamo di conseguenza gli straordinari risultati raggiunti. ‏

Nell'aprile del 2019 il manga ha raggiunto i 90 milioni di volumi venduti totali. I suddetti tankōbon sono così suddivisi: 80 milioni sono stati distribuiti in patria (Giappone), mentre per il resto del mondo si parla di 10 milioni di copie. Ci teniamo ad avvisare il lettore che, per quanto riguarda il mercato internazionale, i dati sono abbastanza datati, in quanto risalenti al 3 novembre 2018. Di conseguenza, è possibile che il franchise abbia addirittura superato l'imponente cifra. A rivelare l'informazione è l'account Twitter Attack on Titan Wiki.

Essendo disponibili in Giappone ben 28 volumi, possiamo affermare che le vendite medie di ogni volume, nel mercato del Sol Levante, superano le 2.850.000 unità. Il tutto nel mentre Hajime Isayama ha recentemente rimandato il finale dell'opera, in precedenza previsto proprio per il 2019. Ricordiamo infine al lettore della recente conferma della data di uscita del capitolo 147.

E voi, avete mai acquistato un volume de L'Attacco dei Giganti? Fatecelo sapere nei commenti!