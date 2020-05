L'Attacco dei Giganti: svelato il piano dei seguaci, ecco qual è

Dopo aver scoperto alcuni dettagli sulla missione del Corpo di Esplorazione ne L'Attacco dei Giganti, questa volta parliamo del piano ideato da Erin ed il suo gruppo, che viene raccontato nel corso del capitolo 128 del manga.

Ricordiamo che il manga di Hajime Isayama riprenderà la pubblicazione delle prossime pagine inedite a partire dal 9 giugno, dopo la sospensione delle opere della Kodansha a causa dell'emergenza Coronavirus. Come sapete la situazione è diventata sempre più complicata, sembra infatti che Mikasa, Erin e gli altri saranno costretti a combattere contro i loro vecchi amici, affascinati dal piano ideato da Eren.

Infatti il personaggio è determinato a sterminare tutti coloro che non fanno parte degli Eldiani, comportandosi così in modo spietato nei confronti delle persone che un tempo avevano combattuto insieme a lui. Inoltre, secondo quanto viene rivelato nelle pagine del capitolo numero 128, Hange scopre che Eren è disposto anche a scappare insieme al suo gruppo in un altro continente, per poter dominare senza problemi una zona diversa del mondo.

Non resta che aspettare il 9 giugno per scoprire come si concluderanno le vicende della serie nata da un'idea di Hajime Isayama, nel frattempo vi lasciamo con questo poster dedicato ai protagonisti de L'Attacco dei Giganti.