L'Attacco dei Giganti: nuove curiosità sui personaggi in un'intervista inedita ad Isayama

L'Attacco dei Giganti è oggi una delle opere di intrattenimento più famose al mondo, ma in occidente la popolarità dell'opera è schizzata alle stelle solo da un paio d'anni. Fortunatamente la crescita della fanbase ha portato molti appassionati a scavare nel passato di Isayama, facendo rispuntare in rete tante interviste e dichiarazioni fin ora inedite.

In particolare, l'utente Twitter Kasumi_kasa è riuscito a mettere le mani su un'interessante intervista concessa da Isayama a un noto mensile giapponese nel 2014, in cui l'autore parla della figura di Levi Ackerman e svela alcuni dettagli sul comportamento dei residenti di Paradise.

Tra le risposte più interessanti, Isayama dichiara che Levi ha sempre avuto seri problemi di carenza di sonno, e che lui e altri membri del Corpo di Ricerca sono grandi bevitori. L'autore ha anche confermato che Levi ha una sorta di fobia della muffa, e che ci sono diverse ragioni per cui è diventato ossessionato con la pulizia. Secondo Levi, oltretutto, Eren è il membro del Corpo di Ricerca più capace a pulire.

Isayama si è poi soffermato sul rapporto tra Levi ed Erwin Smith, affermando che il cambiamento del Capitano è dovuto soprattutto al modo in cui questo ha iniziato a vedere il suo superiore. Tra le altre curiosità, il mangaka ha rivelato che Mikasa è un'ottima cantante e che il passatempo preferito dei militari di Paradise è quello di prendersi in giro tra loro. Insomma, tantissime informazioni più o meno rilevanti che aggiungono ulteriore profondità ai personaggi. In calce potete dare un'occhiata alla traduzione completa.

A proposito di approfondimenti, vi ricordiamo ancora una volta il Volume 34 de L'Attacco dei Giganti arriverà a giugno, e che includerà alcune pagine extra che potrebbero svelare qualche dettaglio aggiuntivo sul destino dei personaggi. In attesa di mettere le mani sul Volume in questione, vi lasciamo alla nostra recensione del manga de L'Attacco dei Giganti.