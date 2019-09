L'Attacco dei Giganti, tante novità per il 10° Anniversario del manga!

Mentre restiamo in trepida ansia per l'uscita del capitolo 121 de L'Attacco dei Giganti, nel frattempo ci avviciniamo inesorabilmente al 9 settembre, la data che ben 10 anni fa diede inizio all'opera di Hajime Isayama. Come festeggiare il 10° Anniversario se non con inedite novità?

Correva il 2009 quando Bessatsu Shonen Magazine propose al pubblico il primo capitolo del manga più polemizzato e seguito del tempo. Dalle critiche al disegno, poi alla caratterizzazione dei personaggi, il sensei ne ha fatto di strada, creando nel tempo una storia imponente e dalla trama articolata. Un gioco narrativo incredibile, ricca di abbondanti colpi di scena e interessanti riferimenti alla cultura di massa. L'Attacco dei Giganti si è rivelata essere la gallina dalle uova d'oro di Kodansha, ma anche un gioiello cartaceo e culturale di livello indiscutibile.

Per concludere in bellezza la seconda edizione dell'"Attack on Titan Final Exhibition" sarà possibile, unicamente per un giorno, il 9 settembre per l'appunto, ammirare in esclusiva mondiale alcune tavole originali dell'opera, per poi ricevere come regalo un poster A4 e l'autografato stampato di Hajime Isayama. Infine, ci saranno molti punti fotografici dove scattare foto con alcune illustrazioni originali, nonché dedicare in bacheche apposite un proprio messaggio all'autore.

Un'iniziativa davvero promettente per festeggiare ben 10 anni di serializzazione di uno dei manga che, ancora oggi, continua a vendere ad ogni volume oltre 700 mila copie.