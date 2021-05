L'Attacco dei Giganti: una tenera fan art mostra il rapporto tra Eren e Mikasa

Hajime Isayama ha deciso di imprimere uno stile rozzo e tetro su L'Attacco dei Giganti, il capolavoro concluso appena il mese scorso. L'opera del mangaka è stata fin dall'inizio ricca di sangue e corpi smembrati, con la morte che sbirciava dietro ogni angolo. C'è stato quindi poco spazio per i romanticismi e per scene dolci e tenere.

Sono pochissimi i momenti di questo genere e c'è qualche appassionato de L'Attacco dei Giganti che avrebbe voluto vederne molti di più. Per questo in rete c'è una fiorente produzione di fan art a tema sui rapporti dei vari personaggi, in particolari coppie. Una delle coppie più gettonate è indubbiamente quella tra Eren e Mikasa, i due protagonisti de L'Attacco dei Giganti.

Sappiamo da tempo che Mikasa è innamorata di Eren e gli ultimi capitoli de L'Attacco dei Giganti hanno rivelato i sentimenti di Eren verso la ragazza. Nel mondo dei fan, invece, c'è stata la realizzazione di JMangga, che ha pubblicato sul suo account Twitter una fan art su Eren e Mikasa insieme teneramente. Nell'immagine in basso vediamo i due personaggi disegnati con uno stile chibi, con Eren che tiene per mano Mikasa mentre le dice che è la sua "home", la sua casa.

Sicuramente in inglese ha un effetto molto più dolce, mentre in italiano avremmo avuto un "Mikasa è la mia casa", che a causa dell'assonanza sarebbe stato molto più comico che romantico. JMangga condivide anche uno sketch bonus nella seconda immagine del tweet. Cosa ne pensate di questa fan art a tema L'Attacco dei Giganti?