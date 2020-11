L'Attacco dei Giganti e la teoria del bambino: sarà importante per il finale?

Anche questo mese, Hajime Isayama ha preparato e fatto pubblicare su Bessatsu Shonen Magazine un nuovo capitolo del suo best seller. L'Attacco dei Giganti 134 è stato ricco di scene d'impatto, alcune orripilanti, altre che illuminano con un briciolo di speranza.

Tra le tante scene de L'Attacco dei Giganti che hanno sconvolto i fan, ce n'è stata una in particolare che sembra essere pregna di simbolismo. Il riferimento è all'ultima pagina della sequenza di morti, situata nella prima metà del capitolo. Una mamma sta per cadere nel baratro e lancia il figlio ancora in fasce tra la folla, sperando che almeno lui si salvi. Le persone riescono a tenerlo in alto, fin quando non viene stagliato fermamente contro l'orda di giganti colossali che avanza.

Questo gesto, secondo diversi fan, può significare tante cose: il riferimento è al parto riuscito di Historia che proprio nella prima pagina stava per dare alla luce il suo primogenito. Secondo altri, è invece un riferimento all'ultima pagina de L'Attacco dei Giganti che Hajime Isayama aveva abbozzato e mostrato in una trasmissione televisiva diversi mesi fa.

Quale che sia la risposta, il pubblico de L'Attacco dei Giganti è ansioso di capire alla fine come dovrà essere letto questo simbolo di quella pagina.