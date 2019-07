L'Attacco dei Giganti: una teoria di un fan svela il possibile finale

Hajime Isayama ha svelato i piani sul finale di L'Attacco dei Giganti in una recente intervista, dichiarando che il suo manga potrebbe concludersi in breve tempo. Considerato anche che la quarta e ultima stagione dell'anime andrà in onda a fine 2020, non è improbabile che tutta la storia di Eren e Mikasa si concluderà nel giro di pochissimi mesi.

Un fan ha deciso di vagliare le possibilità di conclusione della storia di L'attacco dei Giganti e capire quali potrebbero essere i prossimi passi portati sui manoscritti da Isayama. Sfruttando la sua conoscenza della cultura norrena e celtica, da cui il manga prende molti spunti, KingPWNinater ha scritto su Reddit un lungo post dettagliato sulle prossime fasi che potrebbero essere narrate nei capitoli di L'attacco dei Giganti.

L'utente si è basato non solo sull'immagine finale divulgata alcuni mesi fa, ma anche sul nuovo file audio che contiene il climax di L'attacco dei Giganti svelato alla mostra cominciata ad inizio mese, oltre che agli eventi narrati nel volume 28 e 29 del manga.

Secondo KingPWNinater, Ymir dona la propria carne e il proprio sangue, oltre che i propri poteri, tramite il "Sentiero" che collega gli eldiani. La progenitrice dell'impero vorrebbe scappare da questo, facendo cessare così le trasformazioni in gigante degli eldiani. Sta manipolando gli eventi della storia, come ad esempio riportare in vita Zeke Jaeger, proprio per questo scopo.

I dettagli precedenti sono basati su alcune mitologie irlandesi e celtiche, mentre alcuni prossimi passi sono ispirati alla mitologia norrena, come il Ragnarok. Secondo la teoria, in questo caso il Ragnarok consisterebbe nella battaglia finale che costringerà a usare il potere dei giganti colossali delle mura, ovvero l'apocalisse per il resto del mondo. Fatto ciò, e ricollegandosi alle parole di Eren "Tu sei libero" della tavola finale, l'utente pensa che Ymir voglia reincarnarsi liberamente senza più essere costretta dal potere dei giganti nella figlia di Historia che sarà chiamata proprio Ymir.

Tuttavia, Eren potrebbe non seguire questo piano fino in fondo per evitare di distruggere il resto del mondo. Cosa pensate di questo potenziale futuro di L'attacco dei Giganti?