L'Attacco dei Giganti: un Titano si esibisce in una JoJo Pose

Per quanto L'Attacco dei Giganti ci abbia offerto un mondo osuro e brutale, nessuno dei protagonisti si è mai avvicinato alla figura di Dio Brando, antagonista di Le Bizzarre Avventure di JoJo. Tuttavia, le due serie si sono avvicinate grazie a uno splendido crossover.

Dio Brando è uno dei personaggi più amati di Le Bizzarre Avventure di JoJo, grazie al suo carattere arrogante e desideroso di essere al di sopra di tutti. La sua brama di fortuna lo porta a trasformarsi in un vampiro e nella terza stagione del franchise, Stardust Crusaders, viene ucciso in battaglia da Jotaro, principale Joestar di quell'arco. Sebbene non ci siano molti collegamenti tra Dio e L'Attacco dei Giganti, il personaggio è stato omaggiato dalla serie di Hajime Isayama.

Dopo lo strano crossover tra Le Bizzarre Avventure di JoJo e Pokémon, ecco dunque un nuovo strano incrocio. L'utente Reddit Eddihern7 ha scovato una tavola in cui uno dei Titani sembra sfoggiare una posa molto familiare ai fan di JoJo; il gigante si esibisce in una delle famose pose di Dio Brando. Un omaggio bizzarro e curioso, che era sfuggito ai più.

Dopo che nelle ultime pagine di L'Attacco dei Giganti c'è stata un'attesa riconciliazione, il manga si avvia ormai verso la sua naturale conclusione. La serie animata, invece, terminerà con la quarta e ultima stagione. Per quanto riguarda Le Bizzarre Avventure di JoJo, i fan sono ancora in attesa della sesta stagione animata, che presumibilmente si baserà sul materiale dell'arco Stone Ocean. In questa saga forse Dio Brando non tornerà, per cui accontentiamoci di rivederlo sotto forma di gigante.