L'Attacco dei Giganti: tornano disponibili i Funko Pop! dedicati alla serie di Isayama

Mentre si avvicina la conclusione sia della quarta stagione che del manga dell'Attacco dei Giganti l'azienda statunitense Funko ha deciso di rimettere sul mercato alcune delle figure dedicate ai personaggi dell'opera di Hajime Isayama diventate ormai introvabili, o vendute a caro prezzo online.

La storia di Eren Jaeger, dell'isola di Paradis e della guerra con la nazione di Marley è diventata ormai un fenomeno mondiale, capace di conquistare milioni di lettori e spettatori, che cercano in ogni modo di appropriarsi di gadget e merchandise. Dopo la pubblicazione nel 2017 e nel 2018 di due serie di Funko Pop! dedicate ai protagonisti e ai personaggi più rilevanti, diventate velocemente introvabili o vendute a prezzi particolarmente esagerati, non essendo nemmeno delle edizioni limitate.

Per questo Funko ha previsto un rifornimento per quanto riguarda 7 pezzi in particolare:

Gigante Femmina, alto circa 15 centimetri

Hange Zoe, Comandante dell'Armata Ricognitiva

Comandante Erwin con un solo braccio

Capitano Levi

Christa Lens

Ymir

Kenny Ackerman

E di seguito riportiamo la descrizioni ufficiale della linea di figure, pubblicata nel 2018: "Entra a far parte dell'Armata Ricognitiva in una missione per studiare e infine sconfiggere i Giganti. È un compito difficile per dei Pop! Erwin Smith, che ha perso il braccio combattendo con un Gigante, può dirtelo. Comandante di sezione Hange Zoe si affida alla curiosità e al background scientifico per aiutare a contenere la paura. Ymir potrebbe pensarla diversamente a riguardo, considerando che è già capace di assumere la forma Gigante. Christa ha visto il suo piano di aiutare le persone completamente distrutto, in un mondo pieno di pericoli e disperazione. E Kenny completa la serie!"

Ricordiamo che gli episodi 14 e 15 della quarta stagione usciranno insieme, e vi lasciamo alla spiegazione delle tre fazioni in guerra e dei loro obiettivi.